Renowned Sudbury Ecologist Receives Prestigious International Award for Land Reclamation Work

A renowned Sudbury ecologist has received a prestigious international award in recognition of his longtime work in land reclamation. Dr. Peter Beckett , professor emeritus at Laurentian University , has received the 2026 William T. Plass Award from the American Society of Reclamation Sciences.
In operation since 1968, with members in Canada, Australia, Great Britain and the U.S., the organization is focused on the advancement of reclamation science through research and technology transfer. The William T. Plass Award is the society’s highest, recognizing those in research, teaching, outreach and administration who have distinguished themselves in the field of disturbed ecosystem reclamation at the local, regional, national, and international levels.
Beckett has been involved in the reclamation of Sudbury’s mining-damaged landscape since the mid-1970s and is a founding member of VETAC (Vegetation Enhancement Technical Advisory Committee). Over the last 50 years, VETAC, in collaboration with industry partners, has led the efforts to regreen Sudbury, whose hills were left treeless and blackened thanks to early smelting techniques that released millions of tonnes of sulphur dioxide, killing plants and acidifying soils.
A central part of the work has been spreading dolomite limestone to prepare the ground for planting a variety of trees, shrubs and other native plants. Since the project began, more than 10 million trees have been planted across the impacted land. The work, which has become known as the ‘Sudbury Protocol,’ has received global recognition.
Beckett, alongside fellow professor Dr. Graeme Spiers, has shared the strategy worldwide, ‘adapting it for northern Russia, collaborating with mining complexes in South America, and working closely with the Chinese Reclamation Society, where he holds an honorary membership. ’ Beckett’s award comes just one year after he received the King Charles III Coronation Medal for his environmental contributions, highlighting his 50-year career at Laurentian University
