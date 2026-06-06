Lindsey Graham's Reelection Campaign and Political Aspirations

This news article discusses Lindsey Graham's reelection campaign, his political aspirations, and his spending on the campaign. It also mentions his relationship with former President George W. Bush and his desire to become the second-longest-serving U.S. senator in history.
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Graham has spent an astounding $27 million on his reelection campaign, according to Federal Election Commission filings, and that's even before his primary next week. His five GOP opponents - none of whom has a high statewide profile - combined have spent less than a fifth of that. By comparison, Maine GOP Sen. Susan Collins, who is in a bitter reelection fight, has spent just $5 million.
Graham joked two decades ago when he first ran for Senate in South Carolina that he wanted to make Strom Thurmond, the eight-term 99-year-old he was then seeking to succeed in Congress' upper chamber, the second-longest-serving U.S. senator in history. Then-President George W. Bush stands with Rep. Lindsey Graham (R-S.C. ) on the steps of Air Force One at the Greenville/Spartanburg Airport in March 2002 in Greenville, South Carolina.
Graham is also getting outside help from super PACs funded by cryptocurrency and technology companies, with $924,287 in advertising support from American Mission and Fellowship PAC. His best-funded opponent, self-financed businessman Mark Lynch, meanwhile has been hit with $5.6 million in negative advertising by three groups: Palmetto Action, Security is Strength PAC and Project 2026.
Limited public polling has shown Graham in the lead: A late May poll from The Citadel, a military college in the state, found Graham with a 46% to 36% lead over Lynch. A poll from the Trump-friendly polling firm Trafalgar Group found him with a larger 52% to 28% lead. If no candidate wins a majority in Tuesday's primary, the top two candidates will head to a June 23 runoff election.
The winner of the Republican primary will face in the November general election the winner of the Democratic primary, with pediatrician Annie Andrews seen as the front-runner for the party's nod. A Democrat, however, has not won a statewide office in South Carolina in 20 years. Graham in the past year and a half has also raised more than $20 million after entering this two-year cycle with $15.6 million in the bank already.
The $20 million figure makes him the top GOP Senate candidate in campaign fundraising this cycle and number eight overall.
'Lindsey won't lose. He's spending money because he can,' Sullivan said.
'Lindsey has absolutely no intention of leaving the United States Senate vertically. He'll die in that seat.
' Graham had served eight years in the House when he won the Senate seat in 2002 with Thurmond's endorsement. He wound up serving 48 years in the Senate, but his record has already been broken by West Virginia Democrat Robert Byrd, who died in 2010 in the office he had held for 51 years
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