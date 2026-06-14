Doug Ford Throttles Back on Anti-Trump Rhetoric Ahead of Key Trade Talks

Ontario Premier Doug Ford appears to be stepping up a charm offensive aimed at politicians and lobby groups in the mercurial president’s orbit, as he prepares for key trade talks with the U.S. amid his aggressive anti-Trump rhetoric.
Doug Ford appears to be throttling back on aggressive anti-Trump rhetoric with key trade talks looming with the U.S. , stepping up a charm offensive aimed at politicians and lobby groups in the mercurial president’s orbit.
Earlier this week, Ford wrapped the first of three planned trips to the U.S. in June to pitch Ontario’s ‘Fortress North America’ plan to policy-makers and industry leaders. The premier has been an outspoken critic of Donald Trump since the U.S. president imposed his tariff plan on Canada. Ford made his fight against Trump the centrepiece of his successful re-election bid in early 2025 and even vowed to renew the Canada-U.S.-Mexico Agreement on trade.
With CUSMA talks getting serious, it might be time to strike a different tone, said Liberal strategist Charles Bird. The Premier has emerged as something of a lightning rod in the United States, and with the Trump administration. He’s not been afraid to say things that Prime Minister Carney hasn’t been in a position to say, but obviously you can only push that so far. Ford’s government has pushed those limits.
Last fall, the Ontario government ran an anti-tariff ad during the World Series that featured the voice of former president Ronald Reagan. The spot angered Trump, who said it was the reason he was cancelling trade talks with Canada. CUSMA officially comes up for review on July 1 and Ford’s message has been focused on reaching a deal that will be mutually beneficial to every signatory.
Conservative strategist Laryssa Waler said while the premier is not at the negotiating table, he will play an important role in the broader discussions. All of Canada’s premiers will be acting in co-ordination with the prime minister and federal negotiators. The people who surround Donald Trump, and who frankly, donate to Donald Trump and influence Donald Trump, they like Doug Ford. They think that Doug Ford has a point.
Opposition parties have criticized Ford for not meeting directly with the Trump administration officials while he was in Washington. Those meetings need to be left to the federal negotiators, but Ford can take other meetings that will help. Sending Ford into a meeting with the farmers, or the automotive industry, or the aviation industry is going to go very well. And those people waltz into the Oval Office because they’ve done so much to help get this president elected.
And if they waltz in there and take a position that’s beneficial to Canada, that’s the win
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